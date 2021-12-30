Укрзализныця запустила первый двухэтажный электропоезд

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци .



В 16:41 поезд будет отправляться из Киева, а в 00:45 будет прибывать во Львов. Он будет останавливаться, в частности, на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь.



Поезд Skoda постройки 2012 обновили, и теперь он оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, видеонаблюдением, кондиционерами, вентиляцией, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения, вакуумными туалетами.



Также в "Укрзалізниці" уточнили, что 30 декабря представят новые СВ-вагоны, из которых сформировали состав поезда №229 Киев - Ужгород.



"В этих вагонах учтено пожелание пассажиров перенести пульт управления освещением ниже для удобства пассажиров любого роста, а также изменены конструкции опускания столика, нижней полки и открытие мусорных баков скрытой педалью. Для пассажиров с нарушениями зрения предусмотрены контрастная входная зона и дополнительное освещение подсветки номеров купе", - отметили в сообщении.



В "Укрзалізниці" добавили, что в следующих вагонах сделают маркировку шрифтом Брайля. Кроме того, будет представлена обновленная зона отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале Киева – Business&Family Lounge by UZ.

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