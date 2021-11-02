Укрзализныця запустила обновленный пригородный поезд Харьков - Краматорск
Укрзализныця с ноября запустила модернизированный пригородный поезд, который будет курсировать на маршруте Харьков – Краматорск – Харьков
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, с ноября на маршрут Харьков – Краматорск – Харьков вышел обновленный комфортабельный пригородный электропоезд ЕР2Т-7104.
Отмечается, что капитальный ремонт с модернизацией поезда выполнили на Киевском вагоноремонтном заводе. В вагонах было восстановлено внутреннее салонное оборудование: сиденья заменены на мягкие комфортабельные, установлено светодиодное освещение. Поезд приспособили для нужд маломобильных групп пассажиров: обустроили места для людей с инвалидностью и пассажиров с детьми, предусмотрели места для удобной перевозки велосипедов. Кроме того, произведен капитальный ремонт колесных пар, вспомогательных машин, тормозного и электрооборудования.
По информации Укрзализныци, поезд отправляется из Харькова ежедневно, кроме среды, в 10:16 и прибывает в Краматорск в 14:55. Из Краматорска поезд отправляется в 15:20 и прибывает в Харьков в 20:00.
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