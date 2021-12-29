Укрзализныця запустила модернизированный электропоезд на новом маршруте Бахмут - Харьков

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Из Бахмута поезд №7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28. Обратно он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.



Поезд будет делать остановки на станциях: Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск, Изюм, Основа и других.



Также Укрзализныця добавила ряд пересадок. В направлении Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:

№ 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04;

№724 (Интерсити+) Киев – Харьков, прибытие в 18:11;

№6025 Казачья Лопань – Харьков, прибытие в 18:30;

№6554 Купянск-Узловой – Харьков, прибытие в 18:36.

Напомним, 29 декабря Укрзализныця закончила реконструировать участок Васильков – Васильков-2 и запустила прямые рейсы из Василькова в Киев.

Кроме этого, в направлениях Лозовой, Славянска, Купянска, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04.