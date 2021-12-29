Укрзализныця запустила модернизированный электропоезд на новом маршруте Бахмут - Харьков
Укрзализныця запускает по маршруту Бахмут - Харьков - Бахмут новый электропоезд, соединяющий Донецкую и Харьковскую области
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Из Бахмута поезд №7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28. Обратно он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.
Поезд будет делать остановки на станциях: Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск, Изюм, Основа и других.
Также Укрзализныця добавила ряд пересадок. В направлении Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:
- № 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04;
- №724 (Интерсити+) Киев – Харьков, прибытие в 18:11;
- №6025 Казачья Лопань – Харьков, прибытие в 18:30;
- №6554 Купянск-Узловой – Харьков, прибытие в 18:36.
Кроме этого, в направлениях Лозовой, Славянска, Купянска, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04.
- Напомним, 29 декабря Укрзализныця закончила реконструировать участок Васильков – Васильков-2 и запустила прямые рейсы из Василькова в Киев.
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