Об этом Укрзализныця сообщила в телеграмм.

"Запускаем пассажирское движение между Черниговом и Славутичем. Это стало возможным после восстановления моста в Черниговской области, которое было взорвано врагом на четвертый день войны", - говорится в сообщении.

В первый рейс электричка отправится 2 июня из Славутича в 16:00, а дальше будет курсировать по графику.

У пассажиров благодаря стыковке графиков будет возможность пересесть в Чернигове на двухэтажный поезд Skoda, которая с комфортом домчит пассажиров в Киев.

В Славутич активно возвращаются жители, к полномасштабному вторжению в городе проживало 18 тысяч человек. Следовательно, восстановленная логистика железнодорожного сообщения чрезвычайно важна, пояснила УЗ.

"Мы работаем над тем, чтобы дать людям мобильность во всех регионах. Удобная хабовая схема, объединяющая электричку и Skoda, позволит пассажирам комфортно перемещаться по Черниговщине, доехать до столицы и восстановить в кратчайшие сроки нормальную жизнь деоккупированной части северного региона", — отметил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

В настоящее время между Киевом и Черниговом курсирует 3 пары пассажирских поездов: №708/707 Киев — Чернигов по составу электропоезда Skoda, №702/701 Винница — Чернигов и №257/258 Ивано-Франковск — Чернигов.

Напомним, Укрзализныця предупредила о задержке 13 поездов из-за обстрелов инфраструктуры на Львовщине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb