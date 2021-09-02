Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева до Нежина

Об этом в Facebook сообщил мэр Нежина Александр Кодола.



По его словам, по договоренности с Юго-Западной железной дорогой с 1 сентября 2021 года начал курсировать дополнительный электропоезд №7061 "Нежин - Киев" и №7062 "Киев - Нежин".



"Новый, современный и комфортный электропоезд имеет 8 вагонов и будет курсировать в будние дни. Поезд имеет места для детских колясок, столики для пеленания детей, места и туалеты для людей с особыми потребностями, держатели для велосипедов и т.п.", - отметил мэр.



Он добавил, что поезд будет отправляться в 5:47 со станции Нежин и в 8:01 прибывать на станцию Борщаговка-техническая. С Борщаговки-технической электропоезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Нежин в 18:58.

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