Укрзализныця запустила дополнительные эвакуационные поезда из Харькова и Донбасса
9 марта Укрзализныця совершила дополнительные эвакуационные рейсы из городов с наибольшим спросом пассажиров и отменила поезд Харьков - Львов
Об этом говорится в телеграмм-канале Укрзализныци.
Были запущены следующие рейсы:
- Интерсити+ Дарница (левый берег Киева) – Львов в 13:00;
- Кривой Рог – Чоп в 15:00;
- Днепр – Львов в 19:00.
"Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку", - отметили в Укрзализныце.
Также есть другие плановые рейсы через станцию Харьков:
- 12:36 - №46 Лиман – Ужгород;
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов;
- 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман;
- 15:09 - №15 Харьков – Рахов;
- 19:27 - №795 Харьков – Днепр;
- 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса;
- 22:40 - №45 Ужгород – Лиман.
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