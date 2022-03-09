Укрзализныця запустила дополнительные эвакуационные поезда из Харькова и Донбасса

Об этом говорится в телеграмм-канале Укрзализныци.



Были запущены следующие рейсы:

Интерсити+ Дарница (левый берег Киева) – Львов в 13:00;

Кривой Рог – Чоп в 15:00;

Днепр – Львов в 19:00.

12:36 - №46 Лиман – Ужгород;

14:00 – ИС+ Харьков – Львов;

14:39 - №114, 142 Львов - Лиман;

15:09 - №15 Харьков – Рахов;

19:27 - №795 Харьков – Днепр;

21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск;

21:43 – №7 Харьков – Одесса;

22:40 - №45 Ужгород – Лиман.

В то же время рейс 724 Харьков – Львов в 17:00 отменили из-за насыщенности поездов из Харькова."Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку", - отметили в Укрзализныце.Также есть другие плановые рейсы через станцию Харьков:

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