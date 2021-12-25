Укрзализныця запустила Буковельский экспресс
Укрзализныця запустила экспресс из Львова в горнолыжный курорт Буковель
Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.
Буковельский экспресс будет курсировать по маршруту Львов – Ясиня – Львов.
Поезд будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25. Он будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.
Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 16 января, кроме 1 и 4 января. Затем – по пятницам, субботам и воскресеньям.
Новым поездом пассажиры могут менее чем через пять часов доехать до станции Татаров, а затем автобусными шаттлами за 20 мин до курорта Буковель.
В УЗ отметили, что поезд будет удобен для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скала Довбуша, которые расположены в Яремче; самого длинного села в Украине – Микуличин, до виадука в Ворохте, построенном в 1895 году при Австро-Венгрии и поселке Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до вершины горы Драгобрат – самого высокого горнолыжного курорта украинских Карпат.
В УЗ также обратили внимание, что экспресс будет удобен для пассажиров, путешествующих из Киева и обратно на поезде №91/92 Киев - Львов - Киев. В случае отсутствия мест на прямые поезда, они смогут добраться до украинских Карпат только с одной пересадкой.
- Напомним, с 12 декабря в горнолыжные курорты в Карпатах начали курсировать семь дополнительных поездов.
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