Укрзализныця запускает "Слобожанский экспресс", соединяющий восточные регионы Украины

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



Свой первый тестовый рейс поезд совершит по маршруту Попасна – Харьков – Сумы, а на постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасна – Харьков, Харьков – Ворожба.



На маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе три вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения.



На период зимних праздников, с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года Укрзализныця назначает курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское.

Напомним, 13 декабря в Украине начал курсировать поезд № 5/6 Мариуполь - Рахов, преодолевающий рекордный железнодорожный маршрут.