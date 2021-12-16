Укрзализныця запускает "Слобожанский экспресс", соединяющий восточные регионы Украины
АО "Укрзализныця" 18 декабря 2021 года запустит новый региональный поезд - "Слобожанский экспресс", который соединит Луганскую, Харьковскую и Сумскую области
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Свой первый тестовый рейс поезд совершит по маршруту Попасна – Харьков – Сумы, а на постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасна – Харьков, Харьков – Ворожба.
На маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе три вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения.
На период зимних праздников, с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года Укрзализныця назначает курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское.
- Напомним, 13 декабря в Украине начал курсировать поезд № 5/6 Мариуполь - Рахов, преодолевающий рекордный железнодорожный маршрут.
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