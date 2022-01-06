Укрзализныця запускает "рождественский поезд" на праздничные выходные
На выходные 7-9 января Укрзализныця запускает рождественский поезд №897/898 с паровозом по маршруту от станции Киев-Пассажирский через станцию Дарница (без остановки) и обратно
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Поезд будет отправляться 7, 8 и 9 января в 13.28 и прибывать обратно на станцию Киев-Пассажирский в 15.18.
Билеты уже доступны в кассах вокзалов, в чат-боте УЗ в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте по запросу по станции отправления Киев-Пассажирский и станции прибытия Киев-Демеевский.
Стоимость билета составляет от 102,33 грн. для детей и от 136,44 грн. для взрослых.
В пресс-службе УЗ отметили, что пассажиры с билетами смогут бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта, который находится рядом с Южным вокзалом.
- Напомним, Укрзализныця запустила экспресс из Львова в горнолыжный курорт Буковель. Он будет курсировать ежедневно по 16 января, затем - по пятницам, субботам и воскресеньям.
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