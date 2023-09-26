Укрзализныця запускает рейсы в Польшу, Чехию и Германию в сотрудничестве с иностранными компаниями

Об этом глава правления УЗ Евгений Лященко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Укрзализныця в октябре текущего года планирует запустить поезд нового сообщения "Рава-Русская – Варшава", которое сможет ежедневно перевозить почти 500 пассажиров в обоих направлениях. Совместно с польским перевозчиком SKPL", - сказал Лященко.

На станции Рава-Русская организуют пересадку на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

"SKPL будет первым опытом сотрудничества с европейской компанией. Вторым будет RedioJet, которые начнут выполнять рейсы Чоп - Прага где-то с ноября. С ними у нас два проекта на выходе: рейсы Чоп - Прага и Перемышль - Берлин - Ганновер", - заявил глава УЗ. .

По словам Лященко, иноперевозчики допущены, потому что у "Укрзализныци" нет в достаточном количестве собственного подвижного состава для европути. Однако глава УЗ не исключает создания европейской пассажирской компании УЗ, но это сложный и длительный процесс, который невозможно решить за один год. Потому что требуется новый подвижной состав: вагоны, локомотивы.

Новости от Укрзализныци

12 июня открылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в Интернете.

30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.

3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.

В тот же день "Укрзализныця" назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом.

7, 8 и 9 сентября отправился в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков.

13 сентября стало известно, что в Украине введенная в тестовом режиме услуга бронирования мест в женских купе пользуется спросом. В настоящее время более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

14 сентября Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда между Равой-Русской и Варшавой осенью.

26 сентября Укрзализныця и Фонд Баффета запустили первый в мире Food Train. Это уникальный "поезд-кухня" оснащен современной технологией, позволяющей ему работать без электричества и доставлять пищу в самые отдаленные регионы Украины, включая деоккупированные территории.