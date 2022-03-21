Укрзализныця запускает поезда между правым и левым берегами Киева

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале КГГА.

С 21 марта Укрзализныцей будут запущены челночные рейсы "Дарница"-"Святошин". Это станет альтернативным сообщением между правым и левым берегами.

По предварительной информации, поезда со станции "Дарница" и "Святошин" будут курсировать каждый час, начиная с 7:30.

Последние рейсы – в 18:30.

Остановки поездов будет происходить на станциях: "Левый Берег", "Выдубичи", "Киев-Демеевский", "Протасов Яр", "Киев-Пассажирский" (остановочная платформа Северная), "Караваевы Дачи", "Киев-Волынский", " Борщаговка-Техническая и Борщаговка.

Укрзализныця объявила о переходе на стабильный график: полное расписание движения поездов

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