Укрзализныця запускает поезда между правым и левым берегами Киева
Укрзализныця запускает новые рейсы, которые станут альтернативным сообщением между правым и левым берегами Киева
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале КГГА.
С 21 марта Укрзализныцей будут запущены челночные рейсы "Дарница"-"Святошин". Это станет альтернативным сообщением между правым и левым берегами.
По предварительной информации, поезда со станции "Дарница" и "Святошин" будут курсировать каждый час, начиная с 7:30.
Последние рейсы – в 18:30.
Остановки поездов будет происходить на станциях: "Левый Берег", "Выдубичи", "Киев-Демеевский", "Протасов Яр", "Киев-Пассажирский" (остановочная платформа Северная), "Караваевы Дачи", "Киев-Волынский", " Борщаговка-Техническая и Борщаговка.
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