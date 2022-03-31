Укрзализныця запускает новый рейс Харьков – Трускавец со 2 апреля

Об этом сообщила Укрзализныця .



"Железная дорога назначает новый поезд №21/22 сообщением Харьков - Трускавец со 2 апреля", - говорится в заявлении.



Поезд будет курсировать раз в два дня. Он будет отправляться из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Из Трускавца поезд отбывает в 16:00, а в Харьков будет приезжать в 10:48.

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