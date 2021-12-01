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Укрзализныця запускает "Лыжный экспресс" на зимние праздники

1 декабря, 2021 среда
17:10
Общество

В период с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года Укрзализныця назначает курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Следовательно, поезд №745/746 Киев - Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

В Укрзализныце отметили, что в прошлом сезоне "Лыжный экспресс" Киев - Славское, акционерное общество запущенное 15 декабря 2020 года, за новогодне-рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.

  • Напомним, 1 декабря Укрзализныця временно ограничила транзитные перевозки грузов по Украине из-за работ по модернизации. В частности, продолжаются работы по электрификации участка Ковель – Изов – Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка – Здолбунов.

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