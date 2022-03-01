Укрзализныця запускает эвакуационный рейс из Чопа в Чехию
Во вторник, 1 марта, Укрзализныця запустит эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию
Об этом говорится на facebook-странице компании.
Известно, что 1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Он будет делать остановки по территории Словакии и Чехии. Отправка рейса ориентировочно состоится 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30.
В Укрзализныци уточняют, что посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
"Приоритет предоставляется женщинам и детям. Проезд бесплатный" – отмечают в сообщении.
- Напомним, компания по аренде жилья Airbnb Inc заявила, что ее некоммерческая организация Airbnb.org предоставит бесплатное временное жилье до 100 тыс. беженцев, бегущих из Украины.
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