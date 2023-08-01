Укрзализныця запускает дополнительный поезд из столицы в Ужгород
В связи с большим спросом на закарпатское направление Укрзализныця запускает дополнительный поезд №223/224 на маршруте Киев – Ужгород
Об этом информирует Укрзализныця .
С 4 августа поезд из столицы в Ужгород будет курсировать по четным числам, отправляясь в 16:07 и прибывая в 8:07 на следующий день. С 5 августа поезд в обратном направлении в Киев будет отправляться в 18:29 и приезжать в 10:46.
Еще один дополнительный рейс – региональный поезд №765/766 Киев – Винница будет дополнительно курсировать 5, 6, 12 и 13 августа. Он будет отправляться из Киева в 7:55 и приезжать в 11:35. Обратный рейс отправляется из Винницы в 12:50 и прибывает в столицу в 16:45.
Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
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