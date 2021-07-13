Укрзализныця заменит два эскалатора на Центральном вокзале в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



"В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве вместо старых эскалаторов будет установлено два новых современных и мощные Heavy Duty. Победителем торгов в системе Prozorro на их поставку и установку стало" Мицуи Украина ". Компания за свои получит почти 13 млн грн, что на 16% меньше, чем планировалось потратить ", - говорится в сообщении.



В общем, отметили в пресс-службе, в тендере на закупку эскалаторов приняли участие четыре компании. Предложения двух компаний были отклонены из-за несоответствия условиям тендерной документации.



По словам и.о. председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика, замена главного эскалатора страны продолжается с 2016 года.



"К сожалению, ни одному руководителю компании пока не удалось выполнить этот простой, на первый взгляд, задачи. Все ранее объявленные тендеры на их замену блокировались в Антимонопольном комитете или в судах. Также был достигнут консенсус с производителем в 2019 году, когда эскалатор планировалось приобрести в лизинг. Наконец нам удалось подписать соглашение на замену эскалаторов, поэтому не позднее чем за девять месяцев центральные железнодорожные ворота страны, получат новые эскалаторы ", - цитирует пресс-служба Юрика.



По информации пресс-службы, высота новых подъемников составит 6,5 м, они будут установлены на месте действующих. Работать эскалаторы имеют не менее 20 часов в сутки и обслуживать 7300 посетителей в час. Новые эскалаторы также иметь LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна и устройства для обеззараживания перил. Производитель также обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание эскалаторов течение 60 месяцев.



В компании добавили, что график установки новых эскалаторов разработан с учетом удобства для пассажиров и минимизации их полной остановки. Так, подъемники планируется полностью остановить только на месяц.

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