Укрзализныця закупала некачественные запчасти, которые производят в ОРДЛО, - СБУ
СБУ разоблачила коррупционную схему в Укрзализныце: дельцы поставляли некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на неподконтрольной территории Луганщины
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины .
В схеме участвовал гражданин России.
По заключению экспертов продукция могла привести к повреждению контактной сети, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.
Для получения прибыли участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Они заявляли, что запчасти изготовлены из "инновационного материала".
Установлено, что гражданин РФ совместно с чиновниками УЗ наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава.
Сейчас на продукцию наложен арест.
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