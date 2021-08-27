Укрзализныця закупала некачественные запчасти, которые производят в ОРДЛО, - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины .



В схеме участвовал гражданин России.

По заключению экспертов продукция могла привести к повреждению контактной сети, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

Для получения прибыли участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Они заявляли, что запчасти изготовлены из "инновационного материала".

Установлено, что гражданин РФ совместно с чиновниками УЗ наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава.

Сейчас на продукцию наложен арест.