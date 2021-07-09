Укрзализныця выпустила 5-летние евробонды на $300 млн

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, по результатам прайсинга Укрзализныця привлекает необеспеченное финансирование в размере $300 млн путем выпуска облигаций участия в позиции в формате Reg S сроком на 5 лет.



Отмечается, что ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года. Спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки были получены от 70 инвесторов, представляющих в основном Великобританию и Швейцарию.



И.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик отметил доверие инвесторов к Укрзализныце на фоне сложного предыдущего финансового года.



"Учитывая нормативные ограничения и соответственно ограниченный ресурс на местном рынке, международный рынок капитала является надежной альтернативой и прозрачным источником финансирования по рыночной ставке для Укрзализныци", - цитирует пресс-служба слова Юрика.



В пресс-службе отметили, что средства, которые будут привлечены при выпуске, будут направлены на рефинансирование долга для снижения стоимости финансирования компании и уменьшение нагрузки на ее ликвидность. Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании.



По информации компании, привлечение финансирования было организовано инвестиционными банками JP Morgan и Dragon Capital при поддержке министра инфраструктуры Украины.

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