Укрзализныця выбирает поставщиков локомотивов из Чехии, США и Франции и договаривается об обновлении Интерсити с Кореей.
Компания Укрзализныця обсуждает поставки новых локомотивов из Чехии, США и Франции, а также обновление поездов Интерсити с Кореей и Японией
Об этом в Медиацентре Украина рассказала директор международных представительств ПАО "Укрзализныця" Александра Василенко.
Украина остро нуждается в новых локомотивах, потому что старые уже не справляются. Укрзализныця ведет переговоры и ищет варианты сотрудничества, в частности, с Чехией, США и Францией. Василенко подчеркнула, что для удовлетворения большого спроса на железнодорожные перевозки необходимо обеспечить максимально быструю маневровость локомотивов.
"И для этого мы рассматриваем разные варианты – это вопрос в основном кредитного финансирования. И потому очень важно получить конкурентные цены. Поэтому процесс идет не очень быстро", – добавила Василенко.
Кроме того, компания ведет переговоры с Кореей по обновлению поездов Интерсити.
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"Мы рассматриваем обновление парка поездов Интерсити. И здесь очень активно говорим, конечно, с представителями Кореи, поскольку у нас уже есть определенные образцы и получили достаточно привлекательное предложение. Но это вопрос переговорного процесса и максимальной прозрачности и конкурентоспособности этих предложений. Поэтому сказать, что это будет только Корея, я не могу", – объяснила директор.
Также рассматриваются и предложения японской стороны, которая, по ее словам, обладает серьезной технологией скоростного сообщения.
Укрзализныця планирует открыть новый маршрут в Варшаву
"Сейчас мы пытаемся расширить количество маршрутов в Польшу. Надеемся, что сейчас очень быстро, возможно до конца октября, но я не хочу ставить никаких дедлайнов, мы получим новый поезд Львов, Рава-Русская в Варшаву. Это значительно облегчит и доступ пассажиров к рынка и количество билетов", – подчеркнула Василенко.
По словам директора, в Укрзализныце обсуждают возможность открытия маршрутов в Прагу и Вену, а также восстановление – в Кишинев и Вильнюс.
- 3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.
- В тот же день "Укрзализныця" назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом.
- 7, 8 и 9 сентября отправился в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев — Харьков.
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