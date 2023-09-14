Укрзализныця выбирает поставщиков локомотивов из Чехии, США и Франции и договаривается об обновлении Интерсити с Кореей.

Об этом в Медиацентре Украина рассказала директор международных представительств ПАО "Укрзализныця" Александра Василенко.

Украина остро нуждается в новых локомотивах, потому что старые уже не справляются. Укрзализныця ведет переговоры и ищет варианты сотрудничества, в частности, с Чехией, США и Францией. Василенко подчеркнула, что для удовлетворения большого спроса на железнодорожные перевозки необходимо обеспечить максимально быструю маневровость локомотивов.

"И для этого мы рассматриваем разные варианты – это вопрос в основном кредитного финансирования. И потому очень важно получить конкурентные цены. Поэтому процесс идет не очень быстро", – добавила Василенко.

Кроме того, компания ведет переговоры с Кореей по обновлению поездов Интерсити.

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"Мы рассматриваем обновление парка поездов Интерсити. И здесь очень активно говорим, конечно, с представителями Кореи, поскольку у нас уже есть определенные образцы и получили достаточно привлекательное предложение. Но это вопрос переговорного процесса и максимальной прозрачности и конкурентоспособности этих предложений. Поэтому сказать, что это будет только Корея, я не могу", – объяснила директор.

Также рассматриваются и предложения японской стороны, которая, по ее словам, обладает серьезной технологией скоростного сообщения.

Укрзализныця планирует открыть новый маршрут в Варшаву

"Сейчас мы пытаемся расширить количество маршрутов в Польшу. Надеемся, что сейчас очень быстро, возможно до конца октября, но я не хочу ставить никаких дедлайнов, мы получим новый поезд Львов, Рава-Русская в Варшаву. Это значительно облегчит и доступ пассажиров к рынка и количество билетов", – подчеркнула Василенко.

По словам директора, в Укрзализныце обсуждают возможность открытия маршрутов в Прагу и Вену, а также восстановление – в Кишинев и Вильнюс.