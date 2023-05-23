В частности, с похожей инициативой выступали в 2020 году, после того как в поезде "Киев - Мариуполь" трижды судимый мужчина избил и пытался изнасиловать пассажирку. Тогда Укрзализныця на своей странице назвала такую инициативу нецелесообразной.

"Некоторые филиалы Укрзализныци пытались вводить в отдельных поездах разделения на мужские/женские купе. Например, в 2010 году в качестве эксперимента Львовская железная дорога вводила раздельные купе для мужчин и женщин в 12 поездах (на поезд был один "разделенный" вагон), позже – Донецкая железная дорога. Однако услуга не пользовалась спросом - оставалось много нереализованных мест", - объяснили железнодорожники.

Также в Укрзализныце считали, что такое новшество может восприниматься как дискриминация пассажиров (сексизм, эйджизм).

"С правовой точки зрения мы не можем отказать пассажиру в покупке билета. Например, если пассажиру-мужчине нужно ехать, а свободные места остались только в "женском" купе, то Укрзализныця не может отказать такому пассажиру", – говорилось в сообщении.

Сейчас поводом к очередному обсуждению стала петиция Ольги Ожогиной, которая появилась на сайте Кабмина 15 мая и уже сегодня имеет почти 23 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых.

Автор предлагает выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах "Укрзализныци", следующих по маршруту дольше шести часов.

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Как в мире?

Отдельные вагоны для мужчин и женщин – распространенная практика во многих странах. Украинок, которые из-за ситуации на Родине пришлось много поездить по миру, такая практика по меньшей мере заинтересовала.

"Я так привыкла за время войны ездить в поездах в Европу только с женщинами, что уже не представляю иначе. И да, на европейских железных дорогах можно прицельно купить билет в "женский" вагон", – отметила телеведущая Маричка Падалко.

Женские и мужские купе есть на польской железной дороге. В Японии, где остро стояла проблема домоганий в транспорте, некоторые вагоны на ночных рейсах ездят еще с 2000 года. Отдельный транспорт для разных полов работает также в Бразилии, Мексике, Индии, странах Ближнего Востока.

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Реакция общественности

Режиссер и писательница Ирина Целик считает , что Украине необходимо перенимать такой международный опыт и улучшать безопасность на железной дороге любыми доступными способами.

"Относительно идеи создания возможной опции вагонов для женщин в Укрзализныце. Мне она нравится, ведь, по-моему, здесь речь идет не о дискриминации мужчин, а просто о дополнительных возможностях выбора для женщин. Я не считаю, конечно, что нужно бояться всех мужчин. Но , опираясь на собственный опыт и статистику, я думаю, что такие вагоны имеют смысл", – написала она.

Если среди украинских женщин есть спрос на отдельные вагоны, то его нельзя игнорировать. В этом убежден народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

"В конце концов, когда-то так игнорировали право женщин на голосование и расширение рабочих прав. Когда не работает игнор - стебаться и чувствовать себя обиженным. Типа если они хотят отгородиться, то воспринимают всех мужиков потенциальными насильниками. В результате просто будет срач. Второй вариант - принять и начать искать решение. Например, добавить дополнительный сервис выбора вагона и купе. Не места, как сейчас, а именно купе", – подчеркнул политик.

В комментариях к этому посту юрист и военнослужащая Евгения Закревская отметила, что считает раздельные вагоны вредной инициативой.

"Категорически против женских вагонов. Считаю, это ухудшит ситуацию безопасности. Будет способствовать усилению сегрегации женщин в других сферах. И вообще это регресс в развитии общества. Это совсем в другую сторону от равных прав, инклюзии, безопасности", - отметила адвокат.

Журналист и медиакритик Отар Довженко опасается, чтобы женщины не начали вешать ярлыки, в зависимости от того, кто каким вагоном путешествует.

"Меня беспокоит в этой ситуации только одно: не прочтут ли эту ситуацию люди, потенциально склонные к насилию, как "женщины, которые хотят, чтобы к ним не приставали, едут в женском купе, а если женщина едет в общем, то она открыта". По-моему, было бы круто усиливать защиту женщин (и всех пассажиров) в любых купе - например, кнопки вызова и адекватное поведение проводников", - написал журналист.

Быстрые дневные поезда решат проблему лучше, чем отдельные места

Еспресо обратился за комментарием к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, чтобы он высказал свое мнение по поводу дискуссионного вопроса. Экс-чиновник ответил, что разграничение по половому признаку будет действенным, однако лишь как временная мера.

"Это действительно нужно, потому что бывают случаи насилия и, безусловно, отдельные мужские и женские купе могли бы снять эти проблемы. Но это точно не может быть комплексным решением вопроса", - подчеркнул Омелян.

По его мнению, комплексное решение заключается в повышении скорости поездов, развитии новой сети, переходе на дневные поездки с сидячими местами, а затем уменьшение до минимума количества ночных поездов.

"На самом деле сейчас прекрасная возможность для этого, потому что в итоге войны мы будем иметь, или должны иметь значительный финансовый ресурс. Если наша власть сделает все правильно, то благодаря этому ресурсу мы должны полностью восстановить и подвижной состав Укрзализныци и построить европути".

По словам экс-министра, ночные поезда курсируют на небольшие расстояния и с очень малой скоростью, что совсем неправильно.

"Расстояние условно Киев – Львов в 600 километров преодолевать 8, или 10-12 часов – это недопустимо. Я считаю, что такие расстояния должны преодолевать в среднем за 3-4 часа. И это возможно сделать. Речь даже не идет о гиперлупе, а о средней скорости 150 км/ч. Вот на это должна делать акцент Укрзализныця, и, безусловно, нужен переход на дневные поезда. В таких поездах, кстати, согласно статистике, конфликтные ситуации случаются минимально", - отмечает он.

Для внедрения инклюзии требуются сотни новых поездов

Вопрос разделенных вагонов для мужчин и женщин не единственный, который следует выносить на обсуждение. Сейчас остро возникает потребность в инклюзивных вагонах. И эта проблема гораздо сложнее, ведь, как объясняет Омелян, весь подвижной состав – вагоны и поезда – изготовлены в прошлом веке и под инклюзию совсем не приспособлены.

"Из новых было закуплено лишь несколько "хюндаев", две "шкоды" и это все. С появлением обновленного подвижного состава эта проблема исчезает в большинстве случаев. Будет лишь проблема доведения перронов и самих железнодорожных вокзалов до необходимых стандартов", – рассказывает он.

Точечно вопрос инклюзии тоже не удастся решить. Реальный и действенный выход – заменять старые вагоны и поезда. Во время этой замены нужно будет перестраивать все перроны, говорит экс-министр. Кроме того, Омелян рассказал, что в свое время пытался получить бесплатно около ста немецких электричек, которые можно было бы использовать без ограничений. Они оборудованы соответствующим подходом и инклюзивными нюансами, начиная с мест, туалетов и многого другого, но тогда этот процесс сорвали чиновники Укрзализныци и правительства.

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Укрзализныця пообещала пассажиркам "женские купе"

В Укрзализныце отреагировали на общественный резонанс. В компании утверждают, что уже рассматривают возможность введения женских купе. Но для этого нужно разработать IT-решения, внести изменения в нормативные акты, проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

"Наряду с этим мы работаем над комплексным повышением безопасности поездок: все новые и модернизированные вагоны – а это уже около 15% вагонов в активном использовании – оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника", – говорится в сообщении.

В настоящее время глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко пообещал пилотный проект с женскими купе. Услугу покупки билетов можно реализовать только через мобильное приложение.

"Мы будем тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примем решение по масштабированию", - отметил Лященко.