Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Укрзализныця вводит отдельные купе для женщин (экспериментально): решит ли реформа острые вопросы
Аналитика

Укрзализныця вводит отдельные купе для женщин (экспериментально): решит ли реформа острые вопросы

Татьяна Яворськая
23 мая, 2023 вторник
17:35
Общество

Украинцы в соцсетях активно обсуждают возможность создания отдельных железнодорожных вагонов для мужчин и женщин. В настоящее время Укрзализныця объявила о пилотном проекте внедрения женских купе. Этот вопрос общественность поднимает уже не первый раз

В частности, с похожей инициативой выступали в 2020 году, после того как в поезде "Киев - Мариуполь" трижды судимый мужчина избил и пытался изнасиловать пассажирку. Тогда Укрзализныця на своей странице назвала такую инициативу нецелесообразной.

"Некоторые филиалы Укрзализныци пытались вводить в отдельных поездах разделения на мужские/женские купе. Например, в 2010 году в качестве эксперимента Львовская железная дорога вводила раздельные купе для мужчин и женщин в 12 поездах (на поезд был один "разделенный" вагон), позже – Донецкая железная дорога. Однако услуга не пользовалась спросом - оставалось много нереализованных мест", - объяснили железнодорожники.

Также в Укрзализныце считали, что такое новшество может восприниматься как дискриминация пассажиров (сексизм, эйджизм).

"С правовой точки зрения мы не можем отказать пассажиру в покупке билета. Например, если пассажиру-мужчине нужно ехать, а свободные места остались только в "женском" купе, то Укрзализныця не может отказать такому пассажиру", – говорилось в сообщении.

Сейчас поводом к очередному обсуждению стала петиция Ольги Ожогиной, которая появилась на сайте Кабмина 15 мая и уже сегодня имеет почти 23 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых.

Автор предлагает выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах "Укрзализныци", следующих по маршруту дольше шести часов.

Укрзалізниця, вагон, жінка

Фото: gettyimages

Как в мире?

Отдельные вагоны для мужчин и женщин – распространенная практика во многих странах. Украинок, которые из-за ситуации на Родине пришлось много поездить по миру, такая практика по меньшей мере заинтересовала.

"Я так привыкла за время войны ездить в поездах в Европу только с женщинами, что уже не представляю иначе. И да, на европейских железных дорогах можно прицельно купить билет в "женский" вагон", – отметила телеведущая Маричка Падалко.

Женские и мужские купе есть на польской железной дороге. В Японии, где остро стояла проблема домоганий в транспорте, некоторые вагоны на ночных рейсах ездят еще с 2000 года. Отдельный транспорт для разных полов работает также в Бразилии, Мексике, Индии, странах Ближнего Востока.

японія, жіночі вагони

Фото: gettyimages

Реакция общественности

Режиссер и писательница Ирина Целик считает , что Украине необходимо перенимать такой международный опыт и улучшать безопасность на железной дороге любыми доступными способами.

"Относительно идеи создания возможной опции вагонов для женщин в Укрзализныце. Мне она нравится, ведь, по-моему, здесь речь идет не о дискриминации мужчин, а просто о дополнительных возможностях выбора для женщин. Я не считаю, конечно, что нужно бояться всех мужчин. Но , опираясь на собственный опыт и статистику, я думаю, что такие вагоны имеют смысл", – написала она.

Если среди украинских женщин есть спрос на отдельные вагоны, то его нельзя игнорировать. В этом убежден народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

"В конце концов, когда-то так игнорировали право женщин на голосование и расширение рабочих прав. Когда не работает игнор - стебаться и чувствовать себя обиженным. Типа если они хотят отгородиться, то воспринимают всех мужиков потенциальными насильниками. В результате просто будет срач. Второй вариант - принять и начать искать решение. Например, добавить дополнительный сервис выбора вагона и купе. Не места, как сейчас, а именно купе", – подчеркнул политик.

В комментариях к этому посту юрист и военнослужащая Евгения Закревская отметила, что считает раздельные вагоны вредной инициативой.

"Категорически против женских вагонов. Считаю, это ухудшит ситуацию безопасности. Будет способствовать усилению сегрегации женщин в других сферах. И вообще это регресс в развитии общества. Это совсем в другую сторону от равных прав, инклюзии, безопасности", - отметила адвокат.

Журналист и медиакритик Отар Довженко опасается, чтобы женщины не начали вешать ярлыки, в зависимости от того, кто каким вагоном путешествует.

"Меня беспокоит в этой ситуации только одно: не прочтут ли эту ситуацию люди, потенциально склонные к насилию, как "женщины, которые хотят, чтобы к ним не приставали, едут в женском купе, а если женщина едет в общем, то она открыта". По-моему, было бы круто усиливать защиту женщин (и всех пассажиров) в любых купе - например, кнопки вызова и адекватное поведение проводников", - написал журналист.

Быстрые дневные поезда решат проблему лучше, чем отдельные места

Еспресо обратился за комментарием к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, чтобы он высказал свое мнение по поводу дискуссионного вопроса. Экс-чиновник ответил, что разграничение по половому признаку будет действенным, однако лишь как временная мера.

"Это действительно нужно, потому что бывают случаи насилия и, безусловно, отдельные мужские и женские купе могли бы снять эти проблемы. Но это точно не может быть комплексным решением вопроса", - подчеркнул Омелян.

По его мнению, комплексное решение заключается в повышении скорости поездов, развитии новой сети, переходе на дневные поездки с сидячими местами, а затем уменьшение до минимума количества ночных поездов.

"На самом деле сейчас прекрасная возможность для этого, потому что в итоге войны мы будем иметь, или должны иметь значительный финансовый ресурс. Если наша власть сделает все правильно, то благодаря этому ресурсу мы должны полностью восстановить и подвижной состав Укрзализныци и построить европути".

По словам экс-министра, ночные поезда курсируют на небольшие расстояния и с очень малой скоростью, что совсем неправильно.

"Расстояние условно Киев – Львов в 600 километров преодолевать 8, или 10-12 часов – это недопустимо. Я считаю, что такие расстояния должны преодолевать в среднем за 3-4 часа. И это возможно сделать. Речь даже не идет о гиперлупе, а о средней скорости 150 км/ч. Вот на это должна делать акцент Укрзализныця, и, безусловно, нужен переход на дневные поезда. В таких поездах, кстати, согласно статистике, конфликтные ситуации случаются минимально", - отмечает он.

Для внедрения инклюзии требуются сотни новых поездов

Вопрос разделенных вагонов для мужчин и женщин не единственный, который следует выносить на обсуждение. Сейчас остро возникает потребность в инклюзивных вагонах. И эта проблема гораздо сложнее, ведь, как объясняет Омелян, весь подвижной состав – вагоны и поезда – изготовлены в прошлом веке и под инклюзию совсем не приспособлены.

"Из новых было закуплено лишь несколько "хюндаев", две "шкоды" и это все. С появлением обновленного подвижного состава эта проблема исчезает в большинстве случаев. Будет лишь проблема доведения перронов и самих железнодорожных вокзалов до необходимых стандартов", – рассказывает он.

Точечно вопрос инклюзии тоже не удастся решить. Реальный и действенный выход – заменять старые вагоны и поезда. Во время этой замены нужно будет перестраивать все перроны, говорит экс-министр. Кроме того, Омелян рассказал, что в свое время пытался получить бесплатно около ста немецких электричек, которые можно было бы использовать без ограничений. Они оборудованы соответствующим подходом и инклюзивными нюансами, начиная с мест, туалетов и многого другого, но тогда этот процесс сорвали чиновники Укрзализныци и правительства.

Укрзалізниця, вагон, жінка

Фото: gettyimages

Укрзализныця пообещала пассажиркам "женские купе"

В Укрзализныце отреагировали на общественный резонанс. В компании утверждают, что уже рассматривают возможность введения женских купе. Но для этого нужно разработать IT-решения, внести изменения в нормативные акты, проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

"Наряду с этим мы работаем над комплексным повышением безопасности поездок: все новые и модернизированные вагоны – а это уже около 15% вагонов в активном использовании – оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника", – говорится в сообщении.

В настоящее время глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко пообещал пилотный проект с женскими купе. Услугу покупки билетов можно реализовать только через мобильное приложение.

"Мы будем тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примем решение по масштабированию", - отметил Лященко.

Статьи
Новости
Украина
Укрзализныця
Читайте также:
Легион "Свобода России"
22 мая, 2023 понедельник
В легионе "Свобода России" заявили, что создают демилитаризованную зону на границе с РФ. С Белгородщины срочно эвакуируют ядерные боеприпасы
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
22 мая, 2023 понедельник
Рейд добровольцев в Белгородской области и оперативное поражение неприятеля в Бахмуте. Колонка Сергея Згурца
Роман Безсмертний
21 мая, 2023 воскресенье
В результате войны Китай оказался не только с шансом, но с колоссальными потерями, - дипломат Бессмертный
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
23 мая
19:22
Эксклюзив
Московская церковь стала элементом гибридной войны России против Украины, - нардеп Княжицкий
19:20
Обновлено
В РФ заявили, что уничтожили 70 "террористов", а других загнали на территорию Украины. РДК в то же время публикует видео с Белгородщины
18:43
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты репетируют псевдовыборы, - депутат облсовета Хлань
18:06
OPINION
Вместо конституции в России – уголовный кодекс
17:53
Эксклюзив
НБУ отметил, что санкции на венгерский OTP Bank не налагались, – президент Ассоциации украинских банков
17:45
"Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться": Данилов о действиях легиона "Свобода России" в Белгородской области
17:44
Польша выделит €1 млрд пострадавшим от импорта из Украины фермерам
17:41
В Черкассах задержали корректировщика огня во время выполнения вражеского задания
17:37
Медведев потребовал от США компенсации за разрушенные россиянами Бахмут и Мариуполь
17:25
Ватикан создал миротворческую миссию относительно агрессии РФ в Украине: ее глава назвал войну "пандемией"
17:24
Эксклюзив
На линии фронта нельзя обеспечить безопасность, оккупанты вывозят мирных жителей и заселяют вместо них боевиков, - экс-глава Луганщины Гайдай
17:17
Эксклюзив
Путин объявит всеобщую мобилизацию в РФ, - политический эксперт Эйдман
17:03
В Европе массово отменяют авиарейсы из-за извержения вулкана Этна
16:56
После обучения пилотов отдельно будет принято решение о передаче Украине F-16, - генсек НАТО
16:51
Смартфон
Россияне лишили жителей оккупированной Херсонщины мобильной связи и интернета
16:47
У призывников в России будут забирать загранпаспорта
16:46
В Украине создадут Корпус морской пехоты, - Зеленский
16:42
бензин
В РФ рассматривают возможность запрета на экспорт бензина во избежание его дефицита, – Reuters
16:38
НАТО
Украина на саммите в Вильнюсе предложит два пакета сотрудничества с НАТО
16:34
Против Украины осуществляют больше всего в мире кибератак, - Госспецсвязи
16:23
Олаф Шольц
Война, которую начал безумный Путин, завершится вступлением свободной Украины в ЕС, - Шольц
16:23
Укрэнерго перечислило самые мощные виды бытовой техники, которые не следует использовать в вечерние часы
16:11
Эксклюзив
Вчера были ликвидированы по меньшей мере две базы военных РФ в Запорожской области, - Федоров
16:08
OPINION
О замысле "белгородского прорыва"
16:05
Франция готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности
16:04
В РФ приговорили украинца к 16 годам лишения свободы за шпионаж
16:03
Молдова арестует Путина, если он приедет в страну, - Санду
15:55
Резников опубликовал обращение на башкирском, где призвал граждан республики сконцентрировать усилия для защиты от Москвы
15:50
НАЗК: Декларировать оружие как награду не нужно
15:43
Ллойд Остин
Изменение позиции США по F-16 в прошлом месяце инициировал глава Пентагона, - NYT
15:34
Обновлено
Россияне ударили по Авдеевке в Донецкой области: ранены по меньшей мере два человека
15:23
Новости компаний
"Дефицита горючего не будет, паника порождает спрос, а не потребление", - Александр Мельничук, директор по стратегическому маркетингу БРСМ
15:20
В видеоигре World of Warplanes появилась украинская локализация
15:11
В войне с Россией погибли 293 украинских спортсмена, тренера и работника физкультуры
14:58
Россияне обстреляли электриков, которые чинили сеть в Херсонской области
14:56
Оккупанты в Крыму вводят "патриотическое воспитание" и начальную военную подготовку для детей
14:56
Обновлено
Орбан заявил, что Украина не способна победить РФ. У Кулебы отреагировали
14:51
Тарифы облэнерго вырастут на 25-50% поэтапно
14:30
Переосмысление "Щедрика" Carol for Charity получило бронзу на международном фестивале The One Show
14:25
Помогал оккупантам грабить Запорожье: СБУ сообщила о подозрении экс-соратнику Януковича Дмитрию Вороне
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV