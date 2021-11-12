"Укрзализныця" ввела карантинные ограничения на поездки в электричках по Киевщине
С 13 ноября из-за коронавируса "Укрзализныця" ввела ограничения по поездкам в электричках Киевщины
Об этом сообщает "Укрзализныця".
С 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, "Укрзализныця" ввела карантинные ограничения на поездки в пригородном сообщении Киевщины.
Теперь обязательным условием для путешествий в электричках является:
- или сертификата о вакцинации;
- или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
- или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.
Если у пассажира не будет какого-либо из этих документов, правоохранители могут снять его с рейса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.07
Покупка 26.07Продажа 26.31
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.18
- Актуальное
- Важное