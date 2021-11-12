"Укрзализныця" ввела карантинные ограничения на поездки в электричках по Киевщине

Об этом сообщает "Укрзализныця".



С 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, "Укрзализныця" ввела карантинные ограничения на поездки в пригородном сообщении Киевщины.



Теперь обязательным условием для путешествий в электричках является:

или сертификата о вакцинации;

или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;

или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.



Если у пассажира не будет какого-либо из этих документов, правоохранители могут снять его с рейса.

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