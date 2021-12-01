Укрзализныця временно ограничила перевозки по Украине

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.



В настоящее время продолжаются работы по электрификации участка Ковель - Изов - Госграница и ремонтнопутевые работы по модернизации участка Знаменка - Здолбунов. Поэтому пропускная способность в направлении Польши уменьшилась до 350 вагонов в сутки.



"Указанных объемов недостаточно, чтобы обеспечить перевозку в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины. После завершения инфраструктурных работ перевозки будут возобновлены и клиенты проинформированы", - говорится в сообщении.



В то же время в Укрзализныце отметили, что пассажирские железнодорожные перевозки между странами будут осуществляться без изменений.

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