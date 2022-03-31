Укрзализныця временно меняет маршрут курсирования поездов харьковского направления в обход Киева

Об этом заявили в Укрзализныце .



"С целью оптимизации движения Укрзализныця временно изменяет маршрут курсирования ряда поездов харьковского направления в обход Киева", - говорится в сообщении.



Через Бурты будут ездить такие поезда:

129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск (с остановками в Полтаве, ст. им. Т. Шевченко);

15/16 Харьков – Ивано-Франковск (с остановками в Полтаве, Кременчуге, ст. им. Т. Шевченко);

149/150 Полтава – Черновцы (с остановками в Полтаве, ст. им. Т. Шевченко);

17/18 Харьков – Львов (с остановками в Полтаве, Кременчуге, ст. им. Т. Шевченко).

Изменения вступают в силу 1 апреля. Эти поезда не будут направляться в Киев, однако у столицы будет более 20 рейсов в западном направлении.Напомним, что с 1 апреля возобновляется посадка на часть рейсов исключительно по билетам – полный перечень рейсов с указанием распределения на бесплатные эвакуационные и платные есть на сайте

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