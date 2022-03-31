Укрзализныця временно меняет маршрут курсирования поездов харьковского направления в обход Киева
с 1 апреля Укрзализныця временно меняет маршрут курсирования ряда поездов харьковского направления в обход Киева
Об этом заявили в Укрзализныце .
"С целью оптимизации движения Укрзализныця временно изменяет маршрут курсирования ряда поездов харьковского направления в обход Киева", - говорится в сообщении.
Через Бурты будут ездить такие поезда:
- 129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск (с остановками в Полтаве, ст. им. Т. Шевченко);
- 15/16 Харьков – Ивано-Франковск (с остановками в Полтаве, Кременчуге, ст. им. Т. Шевченко);
- 149/150 Полтава – Черновцы (с остановками в Полтаве, ст. им. Т. Шевченко);
- 17/18 Харьков – Львов (с остановками в Полтаве, Кременчуге, ст. им. Т. Шевченко).
Напомним, что с 1 апреля возобновляется посадка на часть рейсов исключительно по билетам – полный перечень рейсов с указанием распределения на бесплатные эвакуационные и платные есть на сайте .
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