Укрзализныця впервые запустила контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай
Укрзализныця 28 сентября запустила первый в истории независимой Украины контейнерный поезд с экспортным грузом по маршруту Украина - Китайская Народная Республика (КНР)
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, поезд отправился с контейнерного терминала "ЦТС "Лиски" Укрзализныци, что в Киеве. В составе поезда 43 сорокафутовых контейнера с пиломатериалами. На своем пути в город Сиань поезд преодолеет почти 10 тыс. км по территории четырех стран, ориентировочное время в пути составит 18 суток.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украина имеет большой экспортный потенциал и Мининфраструктуры работает над его развитием.
"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок - около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.
Сейчас заметил Кубраков, ведомство не может в полную использовать фактор географического расположения, ведь, фактически, украинская железнодорожная и портовая инфраструктура все еще в устаревшем состоянии.
Однако, добавил он, Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами - поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" в ближайшие годы.
И.о. главы правления Укрзализныци Александр Камишин в свою очередь добавил, что железнодорожные контейнерные перевозки в настоящее время является самым оптимальным транспортом для развития торговых отношений между Украиной и Китаем.
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