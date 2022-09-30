Укрзализныця возвращает горячие обеды в поездах Интерсити+

Об этом сообщает официальный telegram-канал Укрзализныци.

"Мы обновили меню - и теперь у пассажиров есть возможность отведать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-крестьянски или плов по-крымскотатарски "Путь домой", - пишут в УЗ.

Стоимость обновленного ланчбокса составляет 125 грн.

29 сентября Украина и Канада создали рабочую группу для работы по восстановлению украинской железнодорожной инфраструктуры.

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