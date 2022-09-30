Укрзализныця возвращает горячие обеды в поездах Интерсити+
Пассажиры поездов Интерсити+ теперь снова смогут отведать в дороге горячие обеды
Об этом сообщает официальный telegram-канал Укрзализныци.
"Мы обновили меню - и теперь у пассажиров есть возможность отведать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-крестьянски или плов по-крымскотатарски "Путь домой", - пишут в УЗ.
Стоимость обновленного ланчбокса составляет 125 грн.
- 29 сентября Украина и Канада создали рабочую группу для работы по восстановлению украинской железнодорожной инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.73
Покупка 40.73Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное