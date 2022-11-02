Укрзализныця возобновляет сообщение с освобожденным Купянском

Об этом информирует Укрзализныця .

Рейс №6605/6608 будет курсировать со станции Харьков-Пассажирский каждый день в 06:15 прибытием в 09:50 в Осиново. Обратный рейс в 16:21 с прибытием в Харьков в 19:35.

Стоимость проезда – 43 грн.

Это первый комбинированный рейс Укрзализныци, где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска - бесплатными маршрутными автобусами местной общины. 49 повреждений на пути с восстановлением более 70 км контактной сети", - рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Кроме того, ежедневно дважды в сутки будет курсировать железнодорожный шаттл Осиново – Занки с возможностью удобной пересадки на станцию Харьков-Левада.

Подробный график .

28 октября Укрзализныця обновила график движения поездов и добавила новые направления. Также появилось четыре маршрута международного сообщения.

11 августа Укрзализныця запустила собственное приложение для пассажиров, в нем можно покупать билеты без дополнительных комиссий и получать уведомления о прибытии и отправке поезда.

Укрзализныця сообщила об обновлении в приложении - теперь доступны билеты в Польшу и Молдову.

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