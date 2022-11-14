Укрзализныця возобновляет сообщение с Николаевом, следующий – Херсон

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева в 22:00. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

Поезд №122/121 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева.

Возобновленный поезд отправляется из столицы в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзализныци.

"С начала полномасштабного вторжения России Николаев был прифронтовым городом и держал оборону на юге Украины. После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город. Это важно именно накануне зимы, когда люди смогут в случае необходимости удобно поехать в другие города Украины или же привезти все необходимое", - отметил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Он добавил, что уже в ближайшие несколько дней запланировано возобновить железнодорожное сообщение с Херсоном. По словам Камышина, железнодорожники уже работают на направлении, они идут сразу за военными и взрывотехниками. На маршруте было обнаружено много повреждений инфраструктуры, но железнодорожники обещают быстро восстановить ее.

Утром 13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Всего за несколько часов украинцы купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов на первые рейсы в освобожденные от россиян города. Все денежные средства, полученные в рамках проекта, пойдут на шаттлы для сообщения деоккупированных территорий с ближайшими железнодорожными узлами.

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