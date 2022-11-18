Укрзализныця возобновляет рейсы в Херсон

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Первый рейс отправится 18 ноября в 22:14 из столицы. Уже завтра, 19 ноября, ориентировочно в 09:00 поезд прибудет в Херсон. Им будут ехать около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники.

Из Киева поезда будут отправляться по стиральным числам, а из Херсона - по нечетным.

13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе", цель которого - продать билеты на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.