Укрзализныця возобновляет рейсы в Херсон
Укрзализныця запускает поезд из Киева в деоккупированный Херсон
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Первый рейс отправится 18 ноября в 22:14 из столицы. Уже завтра, 19 ноября, ориентировочно в 09:00 поезд прибудет в Херсон. Им будут ехать около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники.
Из Киева поезда будут отправляться по стиральным числам, а из Херсона - по нечетным.
- 13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе", цель которого - продать билеты на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.
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