Укрзализныця возобновляет рейсы на деоккупированную Харьковщину. Расписание
Укрзализныця восстанавливает курсирование рельсового автобуса на деоккупированной территории Харьковской области
Об этом информирует в телеграмме пресс-служба Укрзализныци .
С 15 сентября между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.
Поезд №6403/6402 Харьков – Балаклея – Харьков будет отправляться ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывать в 08:55. Обратно будет направляться в 09:15 и прибывать в областной центр в 11:10.
Поезд №6407/6404 будет отправляться ежедневно в 15:50 и прибывать в Балаклею в 17:40. Обратно будет ехать в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.
Рельсовый автобус будет делать остановки на станциях: Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.
Стоимость полного билета – 29 грн. Его можно приобрести в кассах или у проводников.
"Для возобновления сообщения железнодорожники оперативно восстановили мост и десятки поврежденных путей и контактных сетей", - говорится в сообщении.
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