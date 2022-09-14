Укрзализныця возобновляет рейсы на деоккупированную Харьковщину. Расписание

Об этом информирует в телеграмме пресс-служба Укрзализныци .

С 15 сентября между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.

Поезд №6403/6402 Харьков – Балаклея – Харьков будет отправляться ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывать в 08:55. Обратно будет направляться в 09:15 и прибывать в областной центр в 11:10.

Поезд №6407/6404 будет отправляться ежедневно в 15:50 и прибывать в Балаклею в 17:40. Обратно будет ехать в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.

Рельсовый автобус будет делать остановки на станциях: Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.

Стоимость полного билета – 29 грн. Его можно приобрести в кассах или у проводников.

"Для возобновления сообщения железнодорожники оперативно восстановили мост и десятки поврежденных путей и контактных сетей", - говорится в сообщении.

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