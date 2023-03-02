Укрзализныця возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса" из Харькова в Конотоп
Сегодня, 2 марта, Укрзализныця возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса", курсирующего из Харькова через Сумы в Конотоп
Об этом информирует Акционерное общество "Украинская железная дорога" .
Региональный экспресс №805/806 Харьков — Сумы — Конотоп будет ежедневно отправляться в 16:03 и прибывать в Сумы в 19:02, а в город Конотоп в 21:08.
Обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:51.
Поезд будет иметь 8 остановок, в частности, в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе.
"На маршруте будет курсировать комфортный дизель-поезд ДПКр-3, который уже прошел плановый ремонт и возвращается на свой маршрут", - отметили в пресс-службе.
- 1 марта Укрзализныце передали последние 15 пассажирских вагонов из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета.
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