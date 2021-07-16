Укрзализныця возобновляет курсирование двух пригородных поездов в Донецкой и Луганской областях
Укрзализныця возобновляет курсирование пригородных поездов из Волновахи до Мариуполя и из Сватово до Попасной
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця возобновляет следование двух пригородных поездов, которые соединяют ключевые населенные пункты на востоке Украины.
В частности, с 19 июля возобновляется курсирование пригородного поезда №6107 / 6106 Волноваха - Мариуполь - Волноваха. Из Волновахи поезд будет отправляться в 11:25 и прибывать в Мариуполь в 13:19. Обратно из Мариуполя он будет отправляться в 14:40 и прибывать в Волноваху в 16:35. Поезд будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.
С 25 июля будет возобновлено курсирование ежедневного пригородного поезда №6443 / 6444 Сватово - Попасная - Сватово. Со станции Сватово он будет отправляться в 9:40 и прибывать в Попасную в 13:10. Обратно со станции Попасная он будет отправляться в 13:20 и на конечную станцию прибывать в 17:22. Поезд будет проходить через станции Кабанье, Кременное, Рубежное и Лисичанск.
В пресс-службе добавили, чтона станции Лисичанск с поезда № 6444 Попасная - Сватово можно осуществить пересадку на поезд № 138 "Максим Яровец", которым будет удобно добраться до Харькова, Полтавы, Миргорода, Киева или Винницы. Из Лисичанска он отправляется в 15:10.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное