Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов Одесса – Белгород-Днестровский
С сегодняшнего дня, 31 марта, Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов Одесса – Белгород-Днестровский
Об этом сообщают в пресс-службе компании.
"В связи с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию в регионе и с целью улучшения обслуживания пассажиров, региональный филиал "Одесская железная дорога" АО "Укрзалізниця" с сегодняшнего дня возобновляет движение пригородных поездов Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная", – говорится в сообщении.
Поезда будут курсировать следующим графиком:
- Отправление из Одессы, начиная с 1 апреля в 08:44 и с 31 марта в 17:43, прибытие на ст. Белгород-Днестровский в 11.25 и 20.24 соответственно.
- Отправление из ст. Белгород-Днестровский, начиная с 1 апреля в 05:08 и 16:45, прибытие на ст. Одесса-Главная в 07:53 и 19:21 соответственно.
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