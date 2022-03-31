Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов Одесса – Белгород-Днестровский

Об этом сообщают в пресс-службе компании.



"В связи с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию в регионе и с целью улучшения обслуживания пассажиров, региональный филиал "Одесская железная дорога" АО "Укрзалізниця" с сегодняшнего дня возобновляет движение пригородных поездов Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная", – говорится в сообщении.



Поезда будут курсировать следующим графиком:

Отправление из Одессы, начиная с 1 апреля в 08:44 и с 31 марта в 17:43, прибытие на ст. Белгород-Днестровский в 11.25 и 20.24 соответственно.

Отправление из ст. Белгород-Днестровский, начиная с 1 апреля в 05:08 и 16:45, прибытие на ст. Одесса-Главная в 07:53 и 19:21 соответственно.