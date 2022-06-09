Об этом информирует в телеграме Укрзализныця .

Электропоезда Васильков-2 – Киев-Пассажирский отправляются ежедневно:

№6040 отпрвляется в 06:10, прибывает в Киев в 07:14. Обратно этот поезд отправляется со станции Киев-Пассажирский под номером 6039 в 07:31 и прибывает на станцию Васильков-2 в 08:35.

№6044 отправляется от станции Васильков-2 в 08:56, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 09:59. Обратно под номером 6043 отправляется в 10:13, на станцию Васильков-2 прибывает в 11:16.

№6048 едет со станции Васильков-2 в 11:47 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 12:51. Обратно этот поезд отправляется под номером 6047 в 15:09 и прибывает на станцию Васильков-2 в 16:12.

№6052 отходит со станции Васильков-2 в 16:22 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 17:26. Обратно отправляется под №6051 в 17:38 и прибывает в 18:41.

№6056 отправляется со станции Васильков-2 в 18:55 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 19:58. Обратно этот поезд отправляется под номером 6057 в 20:11 и прибывает в 21:13.

"Движение указанных поездов было приостановлено в связи с ведением боевых действий в непосредственной близости к железной дороге. С расписанием движения электропоездов можно ознакомиться на сайте АО " Укрзализныця ", а также на информационных досках вокзалов и станций. Приобрести билеты на указанные электропоезда можно в железнодорожных кассах и чат-боте", - говорится в сообщении.

Укрзализныця расширила количество пригородных поездов в Kyiv City Express. В частности, с 4 июня добавили четыре поезда по маршруту Тарасовка – Киев Пас.; Киев Пасс. - Яготин; Киев-Волынский – Барышевка и Яготин – Киев-Волынский.

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на 9 июня. Он отправится из Покровска во Львов.

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