Укрзализныця возобновит курсирование вагонов-трансформеров из Киева в Херсон

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, Укрзализныця с 12 ноября запустит девять обновленных вагонов, прошедших капитальный ремонт. Они будут курсировать в составе пассажирского поезда №766 Киев – Херсон.



В пресс-службе отметили, что обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышный кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. В купе также установлены розетки USB у каждого места, под столиками - специальные полочки для подзарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля.



"Это плановый капитально-восстановительный ремонт, который стоит около 16 млн грн, что почти вдвое дешевле приобретения нового вагона. Средняя цена нового вагона - около 30 млн грн", - отметили в пресс-службе.



По информации Укрзализныци, работы производятся на собственных производственных мощностях Укрзализныци. В частности, капитально-восстановительный ремонт указанных вагонов выполнен в депо Бахмач, Каховка и Синельниково. Отмечается, что после такой модернизации компания получает фактически новые вагоны, однако их стоимость существенно ниже стоимости новых.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb