Укрзализныця возобновит движение поездов до станции Скотоватая в Донецкой области после обстрела

Об этом это в Telegram сообщила пресс-служба Укрзализныци.



"Уже с 23 сентября пригородные поезда №6011 / 6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и №6003 / 6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск возвращаются к обычному графику движения", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что с 9 сентября маршрут этих поездов был ограничен до станции Фенольная из-за артобстрела, который велся из тяжелого вида вооружения с временно оккупированной территории Украины.

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