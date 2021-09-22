Укрзализныця возобновит движение поездов до станции Скотоватая в Донецкой области после обстрела
Укрзализныця с 23 сентября возобновит движение пригородных поездов до станции Скотоватая в Донецкой области после обстрела
Об этом это в Telegram сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Уже с 23 сентября пригородные поезда №6011 / 6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и №6003 / 6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск возвращаются к обычному графику движения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с 9 сентября маршрут этих поездов был ограничен до станции Фенольная из-за артобстрела, который велся из тяжелого вида вооружения с временно оккупированной территории Украины.
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