Укрзализныця возобновила транзит сельхозпродукции из Украины через территорию Польши
Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции, приостановленный с 15 апреля
Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Укрзализныця (УЗ) возобновляет экспортные транзитные перевозки украинских сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом через территорию Польши. Соответствующее уведомление об отмене ограничений на указанные перевозки компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что перевозка украинского продовольствия разрешена для наземного транзита и для транзита в морские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйце и Щецин.
Сообщается также, что зеркальные ограничительные конвенции о транзите ряда грузов в направлении Польши, введенные УЗ с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, вскоре тоже будут отменены.
В то же время, вопрос о 3 тыс. вагонах с украинской сельхозпродукцией, которые были загружены и приняты к перевозке до введения конвенционного запрета польскими перевозчиками, остается нерешенным.
- Как сообщалось, в середине апреля Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния в одностороннем порядке запретили импорт украинских сельхозтоваров, но разрешили их транзит. 21 апреля Польша разблокировала движение украинской агропродукции транзитом в морпорты стран ЕС. Сейчас украинские грузы направляются в польские и немецкие порты на Балтийском море, а также в румынские и болгарские порты на Черном море.
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