Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Сумами

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в telegram.

По его словам, железнодорожное сообщение со столицей было восстановлено, но оно пока будет осуществляться с пересадкой в Нежине.

"Восстановили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине, но", - написал Живицкий.

Он добавил, что кроме этого, в Сумской области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.

16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Черниговом.

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