Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Сумами
В пятницу, 22 апреля, было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в telegram.
По его словам, железнодорожное сообщение со столицей было восстановлено, но оно пока будет осуществляться с пересадкой в Нежине.
"Восстановили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине, но", - написал Живицкий.
Он добавил, что кроме этого, в Сумской области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.
- 16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Черниговом.
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