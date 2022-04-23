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Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Сумами

23 апреля, 2022 суббота
08:29
Общество

В пятницу, 22 апреля, было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в telegram.

По его словам, железнодорожное сообщение со столицей было восстановлено, но оно пока будет осуществляться с пересадкой в Нежине.

"Восстановили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине, но", - написал Живицкий.

Он добавил, что кроме этого, в Сумской области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.

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Сумы
русская агрессия
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