Укрзализныця возобновила поезда в Краматорск
С сегодняшнего дня, 14 октября, Укрзализныця возобновила поезда в Краматорск Донецкой области
Об этом информирует Укрзализныця .
Ежедневно поезд отправляется из Киева в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении – в 14:35 и будет прибывать в 21:13.
Поезд будет останавливаться на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.
"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно поехать в другие регионы нашей страны", - сообщают в пресс-службе.
Также постепенно восстанавливают железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами. В частности, недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм.
Ранее Укрзализныця возобновила на Харьковщине движение электропоездов и рельсовых автобусов.
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