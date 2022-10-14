Об этом информирует Укрзализныця .

Ежедневно поезд отправляется из Киева в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении – в 14:35 и будет прибывать в 21:13.

Поезд будет останавливаться на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно поехать в другие регионы нашей страны", - сообщают в пресс-службе.

Также постепенно восстанавливают железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами. В частности, недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм.

Ранее Укрзализныця возобновила на Харьковщине движение электропоездов и рельсовых автобусов.