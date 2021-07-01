Укрзализныця возобновила международное сообщение со Словакией
Укрзализныця 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией
Об этом в Telegram сообщила пресс служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця с 1 июля возобновила международное сообщение со Словакией.
Отмечается, что это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации.
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