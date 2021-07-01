Укрзализныця возобновила международное сообщение со Словакией

Об этом в Telegram сообщила пресс служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, Укрзализныця с 1 июля возобновила международное сообщение со Словакией.



Отмечается, что это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb