Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью странами: список

Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.



В частности, в Словакию направляются поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чиерна над Тисом. В Венгрию следует поезд Киев - Будапешт - Вена; в Молдову - поезд Одесса - Кишинев; в Польшу - поезд Киев - Перемышль.



Кроме того, отметили в пресс-службе, с 10 октября после полуторагодовалого перерыва в первый рейс отправится скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев - Перемышль.

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