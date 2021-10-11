Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью странами: список
Укрзализныця возобновила международное сообщение со Словакией, Венгрией, Австрией, Молдовой и Польшей
Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.
В частности, в Словакию направляются поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чиерна над Тисом. В Венгрию следует поезд Киев - Будапешт - Вена; в Молдову - поезд Одесса - Кишинев; в Польшу - поезд Киев - Перемышль.
Кроме того, отметили в пресс-службе, с 10 октября после полуторагодовалого перерыва в первый рейс отправится скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев - Перемышль.
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