Укрзализныця возобновила курсирование скоростного поезда Интерсити+ "Киев - Днепр"
С 6 мая возобновляется регулярное курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев - Днепр
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Укрзализныци.
Билеты на поезд Киев - Днепр уже в продаже.
"С 6 мая поезд №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02, прибывать в Днепр в 13:30. Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, в Киев будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа" , – сообщили в Укрзализныце.
- С 3 мая поезд №234/233 будет курсировать в сообщении Покровск – Львов вместо Покровск – Чоп.
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