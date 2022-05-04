Укрзализныця возобновила курсирование скоростного поезда Интерсити+ "Киев - Днепр"

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Укрзализныци.



Билеты на поезд Киев - Днепр уже в продаже.



"С 6 мая поезд №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02, прибывать в Днепр в 13:30. Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, в Киев будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа" , – сообщили в Укрзализныце.





С 3 мая поезд №234/233 будет курсировать в сообщении Покровск – Львов вместо Покровск – Чоп.

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