Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов в деоккупированные населенные пункты Киевщины

Об этом Укрзализныця сообщила в телеграме.

"Укрзализныця в сжатые сроки восстановила железнодорожный мост через реку Ирпень. С сегодняшнего дня через мост возобновляется движение пригородных поездов, курсирующих в деоккупированные населенные пункты Киевской агломерации: Бучу, Ирпень, Ворзель, Бородянку и другие", - говорится в заявлении.

С 7 мая начнет ездить ежедневный поезд №6630 Бородянка – Святошино. В 19:10 он будет отправляться из Бородянки, а в 20:11 будет прибывать на станцию Святошино.

С 8 мая будут курсировать следующие поезда:

№6603 Святошино - Бородянка будет отбывать со станции Святошино в 05:20 и прибывать в Бородянку в 06:27;

№6608 Бородянка - Святошино будет отправляться из Бородянки в 06:40 и прибывать на станцию Святошино в 07:40;

№6619 Святошино - Бородянка будет выезжать со станции Святошино в 17:52 и будет приезжать в Бородянку в 18:59.

Поезда будут останавливаться на станциях Макийчуково, Клавдиево, Немишаево, Кичеево, Ворзель, Стеклозаводская, Буча, Лесная Буча, Ирпень, Беличи, Новобеличи. На станции Святошин возможны пересадки на кольцевую электричку в направлении Сырца, Почайной и Троещины и до Центрального железнодорожного вокзала, Выдубичей и Дарницы.

В ближайшие дни Укрзализныця планирует возобновить движение поездов дальнего следования по отремонтированному мосту в направлении Коростеня. Рассматривают 12 маршрутов, в том числе три международных.

7 мая возобновили железнодорожное сообщение между Ирпенем и Киевом.

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