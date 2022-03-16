Укрзализныця возобновила движение поезда Черновцы-Львов
Укрзализныця в экспериментальном режиме запустила поезд, направляющийся из Черновцов во Львов
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Укрзализныци.
В целях изучения пассажиропотока в сообщении Черновцы – Львов – Черновцы возобновляется движение регионального поезда № 702/701, который будет курсировать по этому маршруту с остановками на станциях Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.
Начиная с 17 марта этого года поезд № 702/701 будет отправляться из Львова в 18:10, Ходоров 19:07-19:10, Ивано-Франковск 20:11-20:14, Коломыя 21:00-21:02, Снятин 21:30-21:32, будет прибывать в Черновцы в 22:14;
начиная с 18 марта этого года поезд № 702/701 будет отправляться из Черновцов в 06:04, Снятин 06:40-06:42, Коломыя 07:08-07:11, Ивано-Франковск 07:57-08:00, Ходоров 08:57-08:58, прибывает во Львов в 09:53.
Укрзализныця просит внимательно следить за сообщениями о возможных изменениях в расписании его движения на официальных информационных ресурсах и непосредственно на вокзалах.
- Напомним, с 15 марта Укрзализныця изменила расписание движения дополнительного поезда Львов – Чоп.
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