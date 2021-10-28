Укрзализныця возобновила движение по участку на Житомирщине, где произошло схождение вагонов
Укрзализныця возобновила движение по участку в Житомирской области, где ранее произошло схождение вагонов
Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со ст. Чернорудка в Житомирской области. Он должен проехать по парному пути следования. Задержка поезда составила более 1 часа.
В пресс-службе отметили, что в дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут направляться с минимальной задержкой.
- Напомним, Укрзализныця 27 октября предупредила о задержке поезда на четыре часа из-за схода вагонов на Житомирщине.
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