Укрзализныця возобновила движение по участку на Житомирщине, где произошло схождение вагонов

Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.



Согласно сообщению, первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со ст. Чернорудка в Житомирской области. Он должен проехать по парному пути следования. Задержка поезда составила более 1 часа.



В пресс-службе отметили, что в дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут направляться с минимальной задержкой.

Напомним, Укрзализныця 27 октября предупредила о задержке поезда на четыре часа из-за схода вагонов на Житомирщине.