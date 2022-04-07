Укрзализныця восстанавливает пригородные поезда из Харькова в Сумы
Укрзалізниця с четверга, 7 апреля, возобновляет движение пригородных поездов из Харькова в Сумы
Об этом сообщают в пресс-службе компании.
По данным перевозчика, поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 8:00, в Сумы будет прибывать в 13:27. Из Сум будет отправляться поезд №6268. Время отправления – 14:00, прибытие в Харьков – 19:09.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное