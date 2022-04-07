Укрзализныця восстанавливает пригородные поезда из Харькова в Сумы

Об этом сообщают в пресс-службе компании.



По данным перевозчика, поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 8:00, в Сумы будет прибывать в 13:27. Из Сум будет отправляться поезд №6268. Время отправления – 14:00, прибытие в Харьков – 19:09.

Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на четверг, 7 апреля.