Укрзализныця восстанавливает курсирование поезда Киев-Варшава
Укрзализныця с 4 ноября восстанавливает курсирование поезда Киев-Варшава после полуторагодичного перерыва
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця с 4 ноября восстанавливает курсирования поезда №67/68 Киев - Варшава, которое было приостановлено в 2020 году из-за карантинных ограничений.
По информации пресс-службы, поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00. Отмечается, что время в билетах учитывает проведения пограничного и таможенного контроля.
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