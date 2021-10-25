Укрзализныця восстанавливает курсирование поезда Киев-Варшава

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, Укрзализныця с 4 ноября восстанавливает курсирования поезда №67/68 Киев - Варшава, которое было приостановлено в 2020 году из-за карантинных ограничений.



По информации пресс-службы, поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00. Отмечается, что время в билетах учитывает проведения пограничного и таможенного контроля.

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