Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Авдеевки
Укрзализныця с 4 сентября возобновляет движение поездов на Донбассе, которое ограничивали из-за обстрелов оккупантов
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих в Авдеевку. Уже с 4 сентября поезда №136/135 Киев - Авдеевка, №825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - говорится в сообщении.
- Напомним, ограничение движения для этих поездов УЗ ввела 28 августа из-за артобстрелов, которые велись с неподконтрольной Украины территории. До 3 сентября включительно поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 - до станции Очеретино.
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