Укрзализныця вместе с Минсоцполитики упростила покупку билетов для людей с инвалидностью

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



Отмечается, что теперь человек с инвалидностью или его законный представитель могут пройти онлайн-регистрацию через электронный кабинет на сайте https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и подать скан-копии необходимых документов.



Компания сообщает, что ранее лицам с инвалидностью перед покупкой льготного билета необходимо было зарегистрироваться в централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.

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