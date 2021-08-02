Укрзализныця вместе с Минсоцполитики упростила покупку билетов для людей с инвалидностью
АО "Укрзализныця" совместно с Министерством социальной политики Украины реализовало функцию покупки льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью на сайте https://booking.uz.gov.ua/
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечается, что теперь человек с инвалидностью или его законный представитель могут пройти онлайн-регистрацию через электронный кабинет на сайте https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и подать скан-копии необходимых документов.
Компания сообщает, что ранее лицам с инвалидностью перед покупкой льготного билета необходимо было зарегистрироваться в централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.
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