Об этом сообщила прессслужба Укрзализныци.

Отмечается, что сопровождение военизированной охраны возобновили с 30 июня. Она работает в поездах №81 Киев — Ужгород, №41 Днепр — Трускавец и № 712 Киев — Краматорск. С момента запуска охрана совершила 17 рейдов и присоединилась к решению нескольких конфликтных ситуаций, в частности, не допустила в поезд нетрезвого пассажира.

"В течение рейса в поезде находятся два работника военизированной охраны. Они осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различения и проходят инструктаж перед каждым рейсом", - говорится в сообщении.

В дальнейшем проект планируется масштабировать, поскольку в поездах фиксируют случаи админнарушений. В первую очередь это курение и употребление алкоголя. Работники военизированной охраны могут осуществлять средства физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. В их полномочия входит также личный досмотр и осмотр вещей, они могут передать нарушителя правоохранительным органам. Для того чтобы вызвать охрану, пассажиру нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда.

"Не сомневаемся, что военизированная охрана будет действенным инструментом для выявления и привлечения к ответственности нарушителей. Кроме того, работники охраны смогут помочь поездной бригаде разрешить и более сложные конфликтные ситуации", - отметили в Укрзализныце.