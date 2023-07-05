Укрзализныця вернула военизированную охрану в пассажирские поезда
Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны
Об этом сообщила прессслужба Укрзализныци.
Отмечается, что сопровождение военизированной охраны возобновили с 30 июня. Она работает в поездах №81 Киев — Ужгород, №41 Днепр — Трускавец и № 712 Киев — Краматорск. С момента запуска охрана совершила 17 рейдов и присоединилась к решению нескольких конфликтных ситуаций, в частности, не допустила в поезд нетрезвого пассажира.
"В течение рейса в поезде находятся два работника военизированной охраны. Они осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различения и проходят инструктаж перед каждым рейсом", - говорится в сообщении.
В дальнейшем проект планируется масштабировать, поскольку в поездах фиксируют случаи админнарушений. В первую очередь это курение и употребление алкоголя. Работники военизированной охраны могут осуществлять средства физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. В их полномочия входит также личный досмотр и осмотр вещей, они могут передать нарушителя правоохранительным органам. Для того чтобы вызвать охрану, пассажиру нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда.
"Не сомневаемся, что военизированная охрана будет действенным инструментом для выявления и привлечения к ответственности нарушителей. Кроме того, работники охраны смогут помочь поездной бригаде разрешить и более сложные конфликтные ситуации", - отметили в Укрзализныце.
- 23 мая Укрзализныця объявила о пилотном проекте по введению женских купе в поездах. Этому предшествовала петиция, в которой украинки просили создать отдельные вагоны для женщин для их безопасности.
- 12 июня открылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в Интернете.
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