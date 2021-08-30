Укрзализныця в сентябре запустит девять обновленных купейных вагонов-трансформеров

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, Укрзализныця с начала года возобновила семь пассажирских купейных вагонов-трансформеров, которые сейчас курсируют в составе поезда №737 / 739 Запорожье - Киев. Следующие девять вагонов будут выпущены в рейс в сентябре.



Отмечается, что обновленный подвижной состав будет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. Также в купе установлены USB-розетки у каждого места, полочки для подзарядки телефонов, а также системы климат-контроля в каждом купе.



"Это плановый капитально-восстановительный ремонт, который стоит 16 млн грн, что почти вдвое дешевле приобретения нового вагона. Средняя цена нового вагона - около 30 млн грн", - говорится в сообщении.



В пресс-службе заметили, что к концу 2021 компания планирует возобновить 50 пассажирских вагонов на собственных производственных мощностях.



Кроме того, добавили в пресс служба Укрзализныця вместе компанией "Научно-производственное объединение" Рост "работает над разработкой концепции обновленного плацкартного вагона. Такой вагон был представлен на выставке подвижного состава, которая проходила на перроне станции Киев-Пассажирский 27-29 августа 2021 года.



Отмечается, что этот вагон должен пройти испытания и доработки, после чего сможет стать серийным вариантом для капитально-восстановительных ремонтов в 2022 году.

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